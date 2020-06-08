США отказались рассекречивать данные по делу о крушении MH17

США не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing который летом 2014 года был сбит в небе над Донбассом. Вашингтон уже проинформировал об этом Нидерланды.

По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса на заседании по крушению рейса MH17, суд просил добавить к делу засекреченные снимки со спутника, на которых был зафиксирован ракетный запуск. Об этом пишет РИА «Новости».

Запрос был отправлен США еще в 2014 году, в ответ был получен меморандум, отметил Стинхейс. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума. Таким образом, он ознакомился с документами в конфиденциальном порядке.

«Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму», — пояснил Стинхейс.

Ранее сообщалось, что в Сети было опубликовано новое видео с рассказами свидетелей крушения Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, упал в Донецкой области 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Следствие по этому делу затянулось почти на шесть лет. Фигурантами по делу проходят четыре человека — трое россиян и один украинец.