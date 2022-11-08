США отказались раскрывать каналы диалога с Россией | 360°

08 ноября 2022, 03:59
США отказались раскрывать каналы диалога с Россией
Помощник президента Салливан: власти США не станут раскрывать каналы диалога с Россией
Американские власти поддерживают контакты с российской стороной, но не станут раскрывать конкретные каналы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его процитировал ТАСС.
По словам Салливана, американская администрация имеет возможность взаимодействовать с Россией на высоком уровне. Контакты необходимы для снижения рисков и предупреждения о последствиях возможного применения ядерного оружия.
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«Мы не раскрываем каналы, которые у нас есть, чтобы защитить эти каналы. Я не могу сказать больше, чем сегодня», — отметил помощник лидера США.
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О контактах с Россией Салливан заговорил во время выступления на онлайн-мероприятии, организованном нью-йоркским Советом по международным отношениям. Его попросили прокомментировать информацию, появившуюся в статье The Wall Street Journal.
Журналисты издания написали, что помощник президента общался с российским коллегой Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В своей публикации газета сослалась на неназванные источники.
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