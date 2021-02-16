США отказались приехать в Сочи для переговоров по Сирии

Россия направляла США приглашение на встречу по Сирии в Сочи, но получила отказ. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Он отметил, что Штаты отказались участвовать в качестве наблюдателей во встрече «астанинского формата» в Сочи. Делегации России, ООН, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции уже прибыли в Сочи на встречу.

Страны — гаранты «астанинского формата» намерены принять решения по урегулированию процесса в САР, где РФ зафиксировала активизацию спящих ячеек «Исламского государства»*, сообщил ТАСС.

Лаврентьев отметил, что ситуация в этой стране тревожная. Сейчас нужно сделать все, чтобы не допустить эскалации военного конфликта. Об этом написало РИА «Новости».

По словам спецпредставителя, сирийская оппозиция должна взять ситуацию в свои руки и освободить Идлиб от террористов.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.