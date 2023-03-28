Важное 28 марта 2023, 20:51 США отказались предоставлять России информацию в рамках ДСНВ Белый дом: готовность России нужна для возвращения к обмену информацией по ДСНВ Pxhere

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США решили не предоставлять России информацию в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время регулярного онлайн-брифинга.

По его словам, Соединенные Штаты не хотят приостанавливать обмен данными с Россией в рамках ДСНВ. Однако на это требуются соответствующие решения российской стороны.

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США также хотят, чтобы РФ вернулась к выполнению договора. Кирби назвал ДСНВ хорошим соглашением не только для обеих стран, но и для всего мира. Но Россия отказалась передавать данные, обмен которыми в рамках договора предусматривается каждые шесть месяцев, напомнил он.

«Так как они отказались выполнять это положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию. <…> Повторю, мы бы хотели снова это делать, но это требует соответствующей готовности и от них», — подчеркнул Кирби.

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. США 28 марта получили официальный отказ от РФ по запросу о регулярном обмене информацией в рамках соглашения. Глава МИД Сергей Лавров назвал жестом доброй воли тот факт, что Россия согласилась сохранять потолки в рамках ДСНВ.