США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

Он заявил, что запрос был отправлен США еще в 2014 году, в ответ был получен меморандум. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом оценил его.

«Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму», — приводит слова судьи «Газета.ru».