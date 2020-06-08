США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом Boeing MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председательствующего судью по делу МН-17 Хендрика Стинхейса.
Он заявил, что запрос был отправлен США еще в 2014 году, в ответ был получен меморандум. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом оценил его.
«Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму», — приводит слова судьи «Газета.ru».