США отказались предоставить подробности исследований о COVID-19 | 360°

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США отказались предоставить подробности исследований о COVID-19

Комиссия журнала Lancet: США отказались предоставить подробности исследований о COVID-19

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Специалисты авторитетного британского медицинского журнала The Lancet допустили три версии лабораторного происхождения COVID-19. Ученые обратили внимание, что США предоставляют полные данные об исследованиях SARS-вирусов, которые проводились до пандемии.

Над исследованием, которое опубликовал The Lancet, специалисты работали два года. Главной целью комиссии было создание рекомендаций, которые должны помочь в предотвращении вспышек инфекционных заболеваний, написала «Газета.ru».

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В результате ученые пришли к выводу, что к трем гипотезам о лабораторным происхождении вируса относятся инфицирование при работе «в поле», природным вирусом — в лаборатории, а также заражение модифицированным вирусом в лаборатории.

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«Комиссия еще не исследовала американские лаборатории, занимающиеся манипуляциями с вирусами, подобными SARS-CoV, и не изучила детали исследований, которые проводились в Ухане», — уточнили авторы публикации.

Они также обратили внимание на то, что Национальный институт здравоохранения США отказался предоставить подробности исследований вирусов, связанных с SARS-CoV.

«Там предоставляли лишь тщательно отредактированную информацию», — заметили ученые.

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