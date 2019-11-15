США отказались помогать американке, примкнувшей к ИГИЛ*

Федеральный суд США постановил, что американка Хода Мутана, покинувшая страну, чтобы присоединиться к террористической группировке ИГИЛ*, не является гражданкой Соединенных Штатов, и поэтому правительство не обязано содействовать ее возвращению с двухлетним сыном.

По словам судьи Реджи Уолтона, было достаточно доказательств того, что Мутана родилась, в то время как ее отец, который ранее представлял Йемен в ООН, все еще имел дипломатический статус в США, пишет издание Buzz Feed News.

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Дело в том, что федеральные правила и международное право гласят, что дети иностранных дипломатов, родившиеся в США, не подпадают под действие Четырнадцатой поправки к Конституции, которая гарантирует гражданство по праву рождения, поскольку они рождены под юрисдикцией другой страны.

Уолтон также постановил, что отец девушки не мог оказывать финансовую поддержку своей дочери и внуку, который родился на подконтрольной ИГИЛ* территории.

После вынесения постановления адвокат Мутаны Кристина Джамп заявила, что, несмотря на вердикт суда, существует «вероятная основа» для обжалования дела.

Свой родной дом в Алабаме 25-летняя Хода Мутана покинула в ноябре 2014 года. Она жила в террористической группировке до тех пор, пока в конце 2018-го не сбежала в лагерь курдских беженцев. У женщины есть двухлетний ребенок — мальчик по имени Адам. Его отец один из боевиков ИГ*.

*ИГИЛ (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России.