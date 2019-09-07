США отказались покупать гиперзвуковое оружие у России

Представитель администрации президента США Дональда Трампа отверг возможность приобретения Соединенными Штатами гиперзвукового оружия у России.

«Угрозы Анкару не смущают»: в Совфеде прокомментировали отказ США в продаже Patriot Подробнее

Об этом сообщило РИА «Новости».

«У США немного причин рассматривать приобретение у России продвинутых ракетных технологий. У США большое сравнительное преимущество по сравнению с Россией в безопасной разработке, испытаниях и реализации ракетных технологий», — заявил представитель администрации.

Как сообщил RT, это заявление он сделал после того, как президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019 сообщил, что Москва предлагала Вашингтону купить гиперзвуковое оружие.

По данным «Газеты.ru», речь шла, в том числе, о гиперзвуковых ударных комплексах.