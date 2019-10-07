США отказались поддерживать турецкую военную операцию в Сирии

США не будут поддерживать Турцию в ее военной операции в Сирии, а также участвовать в ней. Такое заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, подводя итоги телефонных переговоров американского президента Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Вооруженные силы США не будут поддерживать или участвовать в операции, а силы Соединенных Штатов, победив местный „Халифат“ „Исламского государства“*, больше не будут находиться в непосредственной близости (от места проведения операции)», — сказано в сообщении. Его процитировало Reuters.

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В Белом доме отметили, что США настаивали на том, чтобы Германия, Франция и другие европейские государства, откуда приехали многие из оказавшихся в плену боевиков ИГ*», забрали их обратно. Однако страны отказались это делать.

«Соединенные Штаты не будут удерживать их (пленных боевиков), поскольку это может затянуться на долгие годы и потребовать больших затрат американских налогоплательщиков», — добавил Гришеэм.

Также он заявил, что Турция теперь сама будет нести ответственность за террористов, оказавшихся в районе, который ранее Штаты разгромили в борьбе с местным «Халифатом».

Ранее Эрдоган анонсировал начало военной операции на севере и северо-востоке САР, поскольку США не смогли установить зону безопасности на этой территории. Сейчас регион находится под контролем курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Их Анкара считает террористическими группировками. Вашингтон же рассматривает их в качестве союзников в борьбе с ИГ*. Военная операция в Турции может начать уже в ближайшие дни.

* «Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российское организации.