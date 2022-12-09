Мир 09 декабря 2022, 21:46 США отказались отвечать на вопрос о возможных поставках Украине кассетных боеприпасов Белый дом отказался комментировать ситуацию с поставками на Украину кассетных боеприпасов YouTube

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Власти США не стали отвечать на вопрос о вооружениях, которые теоретически могут отправить на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его заявление привел ТАСС.

Журналисты на брифинге попросили прокомментировать Кирби информацию о том, что Штаты могут поставить Украине кассетные боеприпасы.

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«У меня нет ничего для вас на этот счет. Мы в большинстве случаев не говорим заранее о потенциальных системах [вооружения, которые будут отправлены на Украину]», — сказал он.

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Кирби также отметил, что в отношении применения кассетных боеприпасов Соединенные Штаты «имеют определенную обеспокоенность».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США преследуют цель остановить военно-техническое развитие РФ. Также Соединенные Штаты хотят получить дополнительные данные по новым системам стратегических вооружений и пытаются заставить Россию прекратить производство «Кинжала», «Авангарда» и «Посейдона», добавил дипломат.