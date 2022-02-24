США отказались отправлять войска на Украину для войны с Россией

США ни при каком сценарии не станут направлять свои войска на Украину, чтобы воевать с Россией. Об этом заявили в Белом доме.

«Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить: не существует сценария, при котором президент (Джо Байден — прим. ред.) отправит американские войска воевать на Украине против России», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Псаки добавила, что Байден не изменит свое решение ни при каких обстоятельствах.

«Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией», — подчеркнула Псаки.

Она также отметила, что Америка не считает правильной проводить встречу президентов двух стран в существующих условиях. При этом США готовы вернуться к переговорам, если Россия «пойдет на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.