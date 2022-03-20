США отказались отправлять своих военных на Украину «во избежание эскалации»

США не хотят эскалации и не отправят своих военных на Украину, заявила постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Так она высказалась об идее миротворческой миссии Штатов в этой республике, сообщил ТАСС.

«Президент США очень ясно сказал, что мы не разместим американских военнослужащих на земле — на Украине. Мы не хотим эскалации, доводить это до войны. Однако мы будем поддерживать союзников по НАТО», — сказала она в эфире CNN.

В январе Томас-Гринфилд в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV заявляла, что США рассматривают военные меры против России в случае эскалации ситуации на Украины. «Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — сказала она тогда.

При этом сенатор Алексей Пушков в том же месяце указал на то, что декларации о политическом единстве союзников по НАТО и их реальные действия — это совершенно разные вещи.

С тем, что НАТО и США не готовы поддерживать Украину, заявлял и президент этой страны Владимир Зеленский. Он требовал от западных партнеров закрыть небо над Украиной, но ему ответили отказом.

Недавно он снова поднял эту тему, выступая перед американским конгрессом. Речь политика и реакцию конгрессменов высмеял после популярный ведущий, комик Джимми Киммел.

«Зеленский получил овации, но предпочел бы получить истребители. <…> Бесполетная зона над Украиной? Нам не до этого, но мы готовы носить желто-синие значки», — с сарказмом заметил он.