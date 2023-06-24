Мир 24 июня 2023, 05:24 США отказались от версии о начале пандемии из-за происшествия в Уханьском институте США отказались от версии о начале пандемии COVID-19 из-за происшествия в институте Уханя Pxhere

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SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия, следует из оценок всех ведомств разведсообщества США. Данные об этом содержится в докладе, который передали Конгрессу. Его рассекреченная версия, как отметил ТАСС, была обнародована в пятницу.

Разведка США, как указано, не располагает никакими сведениями о том, что к пандемии коронавируса привело некое происшествие в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае.

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Кроме того, у американских спецслужб нет прямых свидетельств того, что до пандемии произошел некий связанный с персоналом УИВ инцидент, который мог привести к распространению вируса.

SARS-CoV-2, как подчеркивается в докладе, «не был разработан в качестве биологического оружия».

Также в документах указано, что в институте Уханя занимались генной инженерией, однако никаких указаний на то, что в экспериментах использовался SARS-CoV-2 нет.

К маю 2024 года страны примут новое международное соглашение по борьбе с пандемиями. Его разработают за 11 месяцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности».