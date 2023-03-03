Мир 03 марта 2023, 01:57 США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова Представитель Госдепа Прайс: США не станут извиняться за диалог Блинкена с Лавровым Pxhere

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США не намерены извиняться за встречу госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова на полях саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Его слова привело РИА «Новости».

Прайс отметил, что знает о том, будто «российские коллеги пытаются наделать из этого шума», однако это была не полноценная двухсторонняя встреча, а лишь короткий контакт.

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Во время разговора с российским министром, как отметил Прайс, Блинкен затронул те вопросы, которые волнуют Вашингтон.

«Мы не станем извиняться за действия в наших интересах», — заявил представитель Госдепартамента.

Ряд СМИ сообщили, что на полях саммита Лавров и Блинкен провели переговоры. Однако официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла эту информацию. По ее словам, дипломаты пообщались «на ходу».

На пресс-конференции в Нью-Дели по итогам саммита министров иностранных дел стран G20 Блинкен рассказал, что обратился к Лаврову с просьбой принять предложение США по обмену заключенными. Американский госсекретарь добавил, что поднял тему во время краткой беседы с главой МИД России.