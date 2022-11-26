Мир 26 ноября 2022, 02:49 США отказались использовать телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE США ввели запрет импорта оборудования Huawei и ZTE Pixabay

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Федеральная комиссия по коммуникациям США вынесла решение о запрете на использование определенного оборудования связи и средств видеонаблюдения. Речь идет о производстве китайских компаний Huawei, ZTE, Hytera Communications и некоторых других, сообщил ТАСС.

«Запрещено выдавать разрешение на все телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения, произведенные Huawei и ZTE», — говорится в распоряжении.

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В качестве причин комиссия назвала необходимость в перекрытии доступа к американским сетям связи «враждебным правительствам».

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«Я горд проголосовать за имплементацию закона о безопасном оборудовании, который запрещает использование в сетях нашей страны не заслуживающего доверия оборудования», — заявил член комиссии Нэйтан Симингтон.

Под запрет попали не только Huawei, ZTE и Hytera Communications, но и все их дочерние компании.

Финская компания Nokia хочет получить экспортные лицензии на поставку оборудования в Россию. Поэтому ей пришлось обратиться за разрешением в Бюро промышленности и безопасности США.