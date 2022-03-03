США отказались исключать Россию из Совбеза ООН

Исключения России из Совета безопасности ООН США не предвидят, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Ранее к такому шагу призывали власти Украины.

«Мы не видим, чтобы это происходило», — сказала Псаки в ходе брифинга. Как уточнило РИА «Новости», так официальный представитель Белого дома ответила на просьбу прокомментировать соответствующие предложения.

Россия, по словам Псаки, является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому Соединенные Штаты не концентрируются на обсуждении исключения РФ из Совета.

«Мы сфокусированы на изоляции РФ», — добавила Псаки.

Кроме того, США не намерены создавать бесполетную зону над Украиной. Развединформацию о войсках РФ американская сторона передает Украине в режиме реального времени, отметил ТАСС.

Псаки также заявила, что пока нельзя с определенностью говорить о том, возможна ли встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы никогда не исключим возможность дипломатического взаимодействия. Но сейчас неподходящее для этого время», — отметила она.

Мировая политика разделилась на три лагеря после начала спецоперации России на Украине. На обсуждении в ООН против РФ высказались предсказуемые страны, при этом в нейтральной позиции были сюрпризы. «360» разбирался, какие и кто наш реальный союзник.