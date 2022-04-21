США отказались эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя

США не намерены участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя. Об этом сообщил журналистам выскопоставленный чиновник министерства обороны США, слова которого привело РИА «Новости».

«США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации. Не будет и воздушного судна США в воздухе, чтобы это делать», — сказал представитель Пентагона.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предложила союзникам по НАТО принять участие в эвакуации мирных жителей и раненых военных из Мариуполя, если это позволит сделать российское руководство.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля отменил запланированный штурм промышленной зоны Мариуполя. Он заявил, что это нецелесообразно. Президент подчеркнул, что РФ гарантирует жизнь и достойное обращение военным Украины, которые покинут территорию «Азовстали».

По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, на территории предприятия заблокировали порядка двух тысяч бойцов силовых структур Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявлял, что мариупольский завод «Азовсталь» окажется под контролем российских войск уже 21 апреля. Озвученную информацию чеченский лидер назвал неприятной для Запада.