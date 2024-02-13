Мир 13 февраля 2024, 23:23 США отказались договариваться с Россией о прекращении огня на Украине Reuters: США отказали России в заморозке украинского конфликта РИА «Новости»

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Россия и США через посредников вели переговоры о прекращении огня на Украине, но американская сторона отвергла предложения российских властей. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на трех российских источников, знакомых с ходом обсуждений.

По данным агентства, встречи посредников происходили в Турции. Российская сторона якобы предлагала США заморозить конфликт на нынешней линии соприкосновения, без каких-либо территориальных уступок Украине.

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Предложение России обсуждалось с участием госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщили источники Reuters. А в январе помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков позвонил Салливану, но тот отказался вести какие-либо переговоры об Украине без участия киевских властей. При этом он допустил возможность обсуждать другие вопросы российско-американских отношений.

При этом источники агентства из США отрицают, что между российской и американской сторонами были какие-то контакты.

Ранее американский директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен предположил, что замена главкома ВСУ — это подготовка Украины к переговорам с Россией. Политолог предупредил: если киевские власти слишком затянут переход к мирному урегулированию, им будет уже нечего предложить России.