13 февраля 2024, 23:23
США отказались договариваться с Россией о прекращении огня на Украине
Reuters: США отказали России в заморозке украинского конфликта
Россия и США через посредников вели переговоры о прекращении огня на Украине, но американская сторона отвергла предложения российских властей. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на трех российских источников, знакомых с ходом обсуждений.
По данным агентства, встречи посредников происходили в Турции. Российская сторона якобы предлагала США заморозить конфликт на нынешней линии соприкосновения, без каких-либо территориальных уступок Украине.
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Предложение России обсуждалось с участием госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщили источники Reuters. А в январе помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков позвонил Салливану, но тот отказался вести какие-либо переговоры об Украине без участия киевских властей. При этом он допустил возможность обсуждать другие вопросы российско-американских отношений.
При этом источники агентства из США отрицают, что между российской и американской сторонами были какие-то контакты.
Ранее американский директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен предположил, что замена главкома ВСУ — это подготовка Украины к переговорам с Россией. Политолог предупредил: если киевские власти слишком затянут переход к мирному урегулированию, им будет уже нечего предложить России.
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