США отказали в визе участнице «Мисс Вселенная» от Украины

Теперь участие девушки оказалось под угрозой срыва.

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Уроженка Запорожья должна приехать в США 27 ноября, чтобы выступить на конкурсе. Однако девушке отказали в визе. И это при том, что участница предоставила полный пакет документов, свободно владеет английским языком и назвала сотруднику американского посольства цель поездки. В ответ она узнала, что «такие документы подавали уже не впервые». Поэтому он выдал документ об отказе, больше не предоставив никаких комментариев, отметила «Экспресс-газета».

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«Я хотела бы отметить, что все предыдущие 13 участниц конкурса „Мисс Вселенная“ <…> никогда не имели никаких проблем с нарушением дисциплины, а тем более законов, в том числе на территории США. <…> Я не хочу верить, что это было мотивировано какими-то другими причинами, чем большой занятостью работника, который не уделил дополнительного времени нашей участнице», — написала Филимонова.

Глава оргкомитета обратилась к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору, чтобы тот помог разобраться в ситуации.

Если Субботе во второй откажут в посольстве, она не сможет продолжить соревноваться за звание «Мисс Вселенная». Тогда Украину больше никто не будет представлять на этом мероприятии в 2019 году.

Конкурс пройдет в Атланте с 28 ноября по 8 декабря. Участницы должны приехать в штат Джорджия не позднее 27 ноября, напомнил «Царьград».