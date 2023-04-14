Мир 14 апреля 2023, 03:47 США отказали российским дипломатам в возложении венков к обелиску памяти солдат Посол Антонов: власти США отказали посольству РФ в возложении венков к обелиску солдат РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США отказали в возложении венков к обелиску памяти советских и американских солдат посольству России. Отказ российские дипломаты получают во второй раз, сообщил Антонов в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

«В прошлом году нам отказали, в этом году нам отказали так же. Мы не можем возложить цветы, венки к обелиску памяти советских и американских солдат», — рассказал дипломат.

Реклама

В прошлом году США отказались выдать разрешение российскому посольству на возложение венков на Арлингтонском кладбище. Церемония посвящена исторической встрече советских и американских солдат на Эльбе.

Ранее Анатолий Антонов рассказал, что Россия сохранила сотрудничество с Соединенными Штатами в двух направлениях. Это космос и урегулирование сирийского конфликта. «Полуживым» дипломат назвал еще одно направление — это договор о сокращении стратегического вооружения.