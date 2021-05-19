США убедили Израиль в том, что не нужно проводить наземную военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Источники заявили, что Израиль «был в шаге от наземного вторжения». Подобные действия могли привести к затяжному конфликту. Однако благодаря вмешательству Штатов, по утверждению источников издания, израильские власти отказались от этих планов.

Вашингтон надеется, что эскалация напряженности между двумя сторонами близка к завершению. Американские политики в частном порядке рекомендовали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его помощникам завершить военную операцию против палестинских группировок. Именно после таких непубличных переговоров, по данным газеты, Нетаньяху выступил с заявлением, что осталось еще «несколько дней» боевых действий.

Издание пояснило, что Белый дом с самого начала рассчитывал на завершение кризиса в самые короткие сроки.

США придерживаются стратегии опосредованного давления на Израиль, избегая официальных требований прекратить удары по сектору Газа, а также не предпринимая попытки урегулировать конфликт по линии Совбеза ООН.

Издания отметило, что ситуация остается непредсказуемой. Если одна из сторон пойдет на обострение ситуации, то направленные на установление мира усилия потерпят крах.

Штаты раздумывают об отправки гуманитарной помощи в Газу. Источники газеты не исключили, что конфликт «может завершиться поэтапно» — обстрелы временно будут прекращены для оказания гуманитарной помощи.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 10 мая. У мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме начались беспорядки после того, как суд принял решение выселить из домов в квартале Шейх-Джаррах арабские семьи. По последим данным, со стороны палестинцев погибли 237 человек. В частности, 60 детей и 36 женщин. Со стороны Израиля погибли по крайней мере 12 человек.