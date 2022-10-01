США освободили двух венесуэльцев в обмен на семерых американцев | 360°

Мир 01 октября 2022, 23:52 Поделиться Telegram

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Viber США освободили двух венесуэльцев в обмен на семерых американцев Президент США Байден заявил об освобождении венесуэльцев в обмен на американцев РИА «Новости»

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Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев в обмен на двух жителей своей страны. В ближайшее время люди вернутся домой. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Сегодня, после многих лет незаконного содержания под стражей в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана», - процитировала Байдена пресс-служба Белого дома.

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Американский лидер добавил, что вскоре все освобожденные вернутся к своим родным и близким. Он поблагодарил правительственные органы США за проделанную тяжелую работу по возвращению жителей страны.

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«Сегодня мы празднуем день, когда семь семей вновь станут целыми. Все семьи, которые еще страдают, будучи разлучены со своими незаконно задержанными близкими, знайте, что мы по-прежнему привержены их освобождению», — заявил Байден.

Он также рассказал, что ему пришлось принять болезненное решение об освобождении двух венесуэльцев. Ради возвращения американцев он отпустил Эфраина Антонио Кампо-Флореса и Франсиско Флорес-де-Фрейтаса.

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