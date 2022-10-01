США освободили двух венесуэльцев в обмен на семерых американцев | 360°

Все новости

Подмосковье

02 октября 2022, 00:02

Церемония открытия Аллеи Героев Советского Союза прошла в Дубне

Спецоперация

01 октября 2022, 23:53

Мобилизовавшийся депутат Госдумы подорвал РСЗО «Град» в боях в Донбассе

Реклама

Спорт

01 октября 2022, 23:34

Появились подробности повторного ухода Трусовой от Тутберидзе

Мир

01 октября 2022, 23:33

Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании ООН по «Северным потокам»

Подмосковье

01 октября 2022, 23:11

Щелковский театр открыл юбилейный сезон постановкой комедии

Спецоперация

01 октября 2022, 23:09

Гендиректор МАГАТЭ запланировал визиты в Москву и Киев

Спецоперация

01 октября 2022, 23:08

Число погибших при обстрелах ВСУ в Донецке за сутки увеличилось до семи

Общество

01 октября 2022, 22:45

Роскомнадзор заблокировал сайт музыкального сервиса SoundCloud

Мир

01 октября 2022, 22:37

Ураган «Иан» может стать самым разрушительным в истории США — Байден

Мир

01 октября 2022, 23:52

США освободили двух венесуэльцев в обмен на семерых американцев

Президент США Байден заявил об освобождении венесуэльцев в обмен на американцев

Читать 360tv в

Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев в обмен на двух жителей своей страны. В ближайшее время люди вернутся домой. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Сегодня, после многих лет незаконного содержания под стражей в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана», - процитировала Байдена пресс-служба Белого дома.

Реклама

Американский лидер добавил, что вскоре все освобожденные вернутся к своим родным и близким. Он поблагодарил правительственные органы США за проделанную тяжелую работу по возвращению жителей страны.

Реклама

«Сегодня мы празднуем день, когда семь семей вновь станут целыми. Все семьи, которые еще страдают, будучи разлучены со своими незаконно задержанными близкими, знайте, что мы по-прежнему привержены их освобождению», — заявил Байден.

Он также рассказал, что ему пришлось принять болезненное решение об освобождении двух венесуэльцев. Ради возвращения американцев он отпустил Эфраина Антонио Кампо-Флореса и Франсиско Флорес-де-Фрейтаса.

США

Венесуэла

Джо Байден

0

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама