27 марта 2024, 03:21
США осудили удары Украины по России
Госдеп: США не поддерживают удары ВСУ по российским объектам
Власти США не поддерживают атаки Украины по объектам на территории России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщили на официальном сайте правительства США.
«Мы не поощряем и не поддерживаем удары Украины за пределами ее собственной территории. <…> Это наша давняя политика, которую мы неоднократно доносили украинскому правительству», — сказал он.
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Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о теракте. По его словам, служба безопасности Украины более двух лет периодически атакует российские территории, в том числе нефтеперерабатывающие заводы. А также Малюк подтверждал атаки на российские корабли в Черном море.
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