Мир 27 марта 2024, 03:21 США осудили удары Украины по России Госдеп: США не поддерживают удары ВСУ по российским объектам РИА «Новости»

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Власти США не поддерживают атаки Украины по объектам на территории России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщили на официальном сайте правительства США.

«Мы не поощряем и не поддерживаем удары Украины за пределами ее собственной территории. <…> Это наша давняя политика, которую мы неоднократно доносили украинскому правительству», — сказал он.

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Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о теракте. По его словам, служба безопасности Украины более двух лет периодически атакует российские территории, в том числе нефтеперерабатывающие заводы. А также Малюк подтверждал атаки на российские корабли в Черном море.