США осудили предложение России оказать «военную помощь» Белоруссии

Конгрессмены осудили Россию за предложение «военной помощи» Белоруссии. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол призвали Белый дом «отвергнуть агрессию Москвы» по вопросу ситуации в Белоруссии.

«Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», — цитирует РИА «Новости» текст заявления Энгела и Маккола.

Законодатели обратились к американским властям с требованием «работать с европейскими союзниками с целью оказывать поддержку белорусскому народу».

Ранее пресс-служба действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о совместных действиях в случае обострения обстановки в республике в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Белоруссии после объявления результатов выборов президента 9 августа начались массовые протесты. По данным ЦИК, Лукашенко поддержали 80,1% избирателей, а за его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов.

К протестующим присоединились работники белорусских предприятий, которые начали бастовать. Штаб Тихановской призвал жителей Белоруссии ко всеобщей забастовке, которая должна лишить Лукашенко финансирования.