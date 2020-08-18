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    18 августа 2020, 09:00

    США осудили предложение России оказать «военную помощь» Белоруссии

    Андрей Иванов

    Конгрессмены осудили Россию за предложение «военной помощи» Белоруссии. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол призвали Белый дом «отвергнуть агрессию Москвы» по вопросу ситуации в Белоруссии.
    США осудили предложение России оказать «военную помощь» Белоруссии

    «Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», — цитирует РИА «Новости» текст заявления Энгела и Маккола.

    Законодатели обратились к американским властям с требованием «работать с европейскими союзниками с целью оказывать поддержку белорусскому народу».

    Ранее пресс-служба действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о совместных действиях в случае обострения обстановки в республике в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    В Белоруссии после объявления результатов выборов президента 9 августа начались массовые протесты. По данным ЦИК, Лукашенко поддержали 80,1% избирателей, а за его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов.

    К протестующим присоединились работники белорусских предприятий, которые начали бастовать. Штаб Тихановской призвал жителей Белоруссии ко всеобщей забастовке, которая должна лишить Лукашенко финансирования.

    Новости SMI.FM