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    10 августа 2020, 23:57

    США осудили подавление протестов в Белоруссии

    Кирилл Фролов

    США «решительно осуждают» насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции в Белоруссии. В Вашингтоне считают, что президентские выборы в республике «не были свободными и справедливыми», заявил госсекретарь США Майк Помпео.
    США осудили подавление протестов в Белоруссии

    В заявлении Помпео говорится, что жесткие ограничения при регистрации кандидатов, запрет на присутствие независимых наблюдателей на избирательных участках, а также «тактика запугивания, применявшаяся против кандидатов от оппозиции, и задержания мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс» голосования.

    Мы призываем белорусское правительство уважать права всех белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освобождать незаконно задержанных.

    Майк Помпеогоссекретарь США

    Также США осудили отключения интернета в республике «для ограничения возможности белорусского народа обмениваться информацией о выборах и демонстрациях».

    Вашингтон поддерживает «независимость и суверенитет Белоруссии, а также стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему».

    Президентские выборы проходили с 4 по 9 августа. ЦИК объявил, что Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Светлана Тихановская — 10%. Тихановская отказалась признавать итоги выборов.

    С вечера 9 августа по всей республике проходят массовые акции протеста. Силовики их разгоняют с использованием резиновых пуль и светошумовых гранат.

    Новости SMI.FM