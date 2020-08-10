США осудили подавление протестов в Белоруссии

В заявлении Помпео говорится, что жесткие ограничения при регистрации кандидатов, запрет на присутствие независимых наблюдателей на избирательных участках, а также «тактика запугивания, применявшаяся против кандидатов от оппозиции, и задержания мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс» голосования.

Мы призываем белорусское правительство уважать права всех белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освобождать незаконно задержанных. Майк Помпео госсекретарь США

Также США осудили отключения интернета в республике «для ограничения возможности белорусского народа обмениваться информацией о выборах и демонстрациях».

Вашингтон поддерживает «независимость и суверенитет Белоруссии, а также стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему».

Президентские выборы проходили с 4 по 9 августа. ЦИК объявил, что Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Светлана Тихановская — 10%. Тихановская отказалась признавать итоги выборов.

С вечера 9 августа по всей республике проходят массовые акции протеста. Силовики их разгоняют с использованием резиновых пуль и светошумовых гранат.