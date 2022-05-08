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    08 мая 2022, 05:15

    США осудили нападение террористов в Египте

    США осудили нападение террористов в Египте, из-за которого погибли 11 военных

    Алексей Иванчин

    США осудили атаку террористов, произошедшую на Синайском полуострове. Она привела к гибели 11 военнослужащих. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Его цитирует РИА «Новости».

    «США осуждают террористическую атаку против египетских военных на Синае. На протяжении десятилетий США были и остаются надежными партнерами Египта по борьбе с терроризмом в регионе», — говорится в заявлении Прайса.

    Вашингтон также выразил соболезнования родным и близким военных, погибших при теракте.

    ЧП произошло в субботу, 7 мая. Представитель вооруженных сил Египта сообщил, что группа террористов напала на водонасосную станцию, расположенную к востоку от Суэцкого канала. Отражая атаку, погибли офицер египетской армии и 10 солдат.

    Ранее сообщалось, что три человека погибли в городе Элад в Израиле, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. На жителей напали вооруженные топором и огнестрельным оружием террористы. Атака в Эладе продолжила череду нападений террористов в Израиле. В марте и апреле в результате подобных атак погибли 16 человек.