США в ближайшей перспективе планируют сохранить свой военный контингент в Европе в количестве 100 тысяч человек, если обстановка не обострится. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

После начала спецоперации России на Украине США увеличили военное присутствие в Европе с 60 до 100 тысяч человек. Необходимость меры американская сторона объяснила усилением «восточного фланга» НАТО.

«США, как ожидается, сохранят 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членами НАТО», — сказано в материале.

Польша предложила построить дополнительные базы НАТО для размещения легких подразделений. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что опасается претензий России на территории. С просьбой увеличить военный контингент выступили Латвия, Литва и Эстония. Однако другие члены альянса не поддержали этот запрос.