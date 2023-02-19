Мир 19 февраля 2023, 20:51 США оставили Украине право принимать решение по Крыму Госсекретарь США Блинкен о ситуации вокруг Крыма: решение остается за Украиной РИА «Новости»

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Власти Украины самостоятельно примут решение по ситуации вокруг Крыма, в том числе при выходе на дипломатическое урегулирование конфликта. С такими заявлением в эфире телеканала NBC выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Так он прокомментировал вопрос журналиста, допускают ли США удары украинских войск по территории полуострова, за которые власти России пообещали серьезный ответ.

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«Что касается конкретных очертаний того, как мы можем достичь мира, то эти решения прежде всего за Украиной», — заявил Блинкен.

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Фактически глава Госдепартамента опроверг заявление своей заместительницы Виктории Нуланд, которая в минувшую субботу, 18 февраля, заявила, что США поддержат удары украинских войск по военным базам в Крыму. Она добавила, что демилитаризация Крыма должна стать частью гарантий безопасности Украины.

Передачу украинским войскам дальнобойного вооружения анонсировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он пояснил, что при помощи этого оружия ВСУ смогут наносить удары по всей территории, которую считают своей.