03 мая 2023, 18:26
США оставили на усмотрение Украины вопрос защиты территории после атаки Кремля беспилотниками
Госсекретарь Блинкен: США оставили на усмотрение Украины способ защиты своей территории
Вашингтон оставил на усмотрение Киева способы защиты своей территории. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил ТАСС.
Блинкен добавил, что у Госдепартамента нет достаточной информации об атаке беспилотниками Кремля.
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«Сложно комментировать или рассуждать об этом, не зная реальных фактов», — сказал он.
При это пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что Киев не имеет никакого отношения к ночному удару беспилотников по Кремлю. Произошедшее он назвал «нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Некоторые СМИ написали, что США не знали о готовящейся атаке.
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал жестко ответить Украине. Президента Владимира Зеленского предложили объявить террористом.
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Украина
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