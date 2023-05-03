Мир 03 мая 2023, 18:26 США оставили на усмотрение Украины вопрос защиты территории после атаки Кремля беспилотниками Госсекретарь Блинкен: США оставили на усмотрение Украины способ защиты своей территории Pxhere

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Вашингтон оставил на усмотрение Киева способы защиты своей территории. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил ТАСС.

Блинкен добавил, что у Госдепартамента нет достаточной информации об атаке беспилотниками Кремля.

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«Сложно комментировать или рассуждать об этом, не зная реальных фактов», — сказал он.

При это пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что Киев не имеет никакого отношения к ночному удару беспилотников по Кремлю. Произошедшее он назвал «нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Некоторые СМИ написали, что США не знали о готовящейся атаке.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал жестко ответить Украине. Президента Владимира Зеленского предложили объявить террористом.