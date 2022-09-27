США оставили за Украиной право атаковать вошедшие в Россию регионы | 360°

Мир 27 сентября 2022, 20:20 Поделиться Telegram

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Viber США оставили за Украиной право атаковать вошедшие в Россию регионы Глава Госдепа Блинкен не исключил атаки ВСУ на вошедшие в Россию регионы РИА «Новости»

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Украинские военные могут использовать полученное от западных стран вооружение для атаки на перешедшие в состав России регионы по результатам референдумов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Энтони Блинкен.

«США не возражают против того, чтобы Киев применял оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав России после референдумов», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

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Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней.

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Пока подвели итоги только на участках, расположенных в России. Подавляющим большинством участники голосования одобрили вхождение регионов в РФ.

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