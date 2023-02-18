Мир 18 февраля 2023, 09:12 США остановили поиск обломков сбитых на Аляске аэростатов Американские военные не обнаружили обломков сбитых на Аляске аэростатов РИА «Новости»

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Североамериканское командование противовоздушной обороны не обнаружило обломков сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов, сбитых 10 и 12 февраля», — уточнили в военном ведомстве.

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В Пентагоне согласились с рекомендацией о завершении поисков и планируют отменить меры безопасности, в числе которых запрет на полеты гражданских самолетов.

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В четверг, 16 февраля, президент США Джо Байден заявил, что три сбитых на прошлой неделе в небе США летающих объекта не занимались разведкой. По его словам, аэростаты принадлежали частным компаниям.

Американский лидер отказался извиняться перед Китаем за сбитый аэростат. По его словам, эта история показала насколько важно сохранять открытыми дипломатические и военные линии связи.