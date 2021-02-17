США оспорили отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Ассанжа

Американская сторона подала апелляцию на отказ в экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его защита попросила суд предоставить дополнительное время для ответа.

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, юристы американской стороны заявили, что оспорят это решение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оргкомитет движения Don’t Extradite Assange.

«Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу. Это является апелляцией на вердикт от 4 января, в котором говорилось, что экстрадировать Ассанжа в США небезопасно, так как выдача в высокой степени вероятности приведет к смерти подсудимого», — говорится в сообщении.

Don’t Extradite Assange приводит заявление его подруги Стеллы Морис, которая сообщает, что адвокаты попросят суд предоставить им время для обсуждения дальнейшей стратегии и подготовки аргументации.

«Следующим шагом станет ответ команды юристов Джулиана на доводы США. Адвокаты Джулиана усердно работают. Они попросили суд предоставить им больше времени для того, чтобы решить, подавать ли встречную апелляцию, чтобы оспорить те части вердикта, в которых судья не поддержала Ассанжа, а также аргументы в защиту свободы прессы. Встречная апелляция даст возможность очистить имя Джулиана должным образом», — цитируется в заявлении позиция Морис.

Ассанж уже более 500 дней находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождении под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.