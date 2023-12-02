Мир 02 декабря 2023, 01:19 Экс-советник Пентагона назвал главную ошибку США на Украине Макгрегор: украинский кризис показал США, что нельзя победить лишь технологиями Pixabay

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Украинский конфликт продемонстрировал американской стороне, что нельзя одержать победу только благодаря современным военным технологиям. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем», — заявил он.

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По словам офицера, правительство Штатов следует логике, что «технологии решают все проблемы». Такое мнение эксперт назвал ошибочным. Тяжелое положение украинской армии доказывает искаженность восприятия США в вопросе ведения боя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины не принесло ожидаемого эффекта. Причиной провала глава государства назвал недостаточную помощь со стороны западных партнеров.

Также журналист из США Сеймур Херш со ссылкой на свои источники отмечал, что Россия и Украина тайно ведут переговоры по линии высших военных начальников. Он отметил, что диалог за закрытыми дверями набирает обороты.