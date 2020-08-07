США организуют собственное Евровидение со своими участниками и судьями

Организаторы международного музыкального конкурса Евровидение работают над похожим проектом для Соединенных Штатов. Он будет называться American Song Contest, и его запустят уже в следующем году.

Как написало издание Variety, точная дата пока не разглашается. Но известно, что формат American Song Contest полностью повторит Евровидение, но соревноваться в нем будут не страны, а американские штаты.

На конкурс будут отбирать сольных исполнителей, дуэты или группы до шести человек, ограничений для жанров не будет. Сначала музыканты также должны будут пройти отборочный этап со своими оригинальными композициями, который также будет транслироваться по телевидению.

Непосредственно финал в стиле классического Евровидения будут показывать в прямом эфире.

Судьями будут именитые музыканты из Американской академии конкурса песен, им надо будет отобрать для конкурса 50 исполнителей. Многие участники американского шоу-бизнеса давно мечтали организовать национальный музыкальный конкурс.

Ранее сообщалось, что российская группа Little Big, которая должна была представлять страну на конкурсе международной песни Евровидение, побила рекорд по просмотрам клипа на их песню Uno. Видео стало абсолютным рекордсменом на YouTube.