Мир 24 февраля 2023, 02:47 США опубликуют новый пакет санкций против России Белый дом: президент США Байден объявит о новом пакете санкций против России 24 февраля РИА «Новости»

Читать 360tv в

США могут обнародовать новый пакет антироссийских санкций 24 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, о новых ограничениях объявит сам президент США Джо Байден во время онлайн-встречи с коллегами по G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Ранее об этом также сообщала замгоссекретаря Виктория Нуланд, напомнил RT. Она также добавила, что в черный список могут попасть китайские компании, которые действуют в обход санкциям.

Реклама

По информации американской газеты The Wall Street Journal в новый санкционный пакет попадут предприятия ОПК, технологические компания, а также около 200 юридических и физических лиц, в том числе губернаторы и члены семей российских чиновников.

Представители стран G7, которые также намерены объявить о новом пакете антироссийских санкций 24 февраля, заявили, что введенные ограничительные меры «заметно подорвали возможности» России, написало издание «Экономика сегодня». По этой причине «Большая семерка» намерена и дальше вводить новые ограничения.