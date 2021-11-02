США опубликовали фотографии российских танков «около украинской границы»

Американское издание Politiсо разместило на своих страницах фото, сделанные со спутников. На них видно танки, которые, по словам местных журналистов, стоят прямо на украинской границе. Однако изображенные на снимках машины находятся в Смоленской области, а она не граничит с Украиной. О такой дезинформации со стороны Штатов сообщило РИА «Новости».

«Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной», — прямо написали авторы Politico.

В статье правильно указан точный регион размещения артиллерии и танковых частей — она находится около города Ельня, в области Смоленска. Но это место не граничит с Украиной, только с Белоруссией. А от Украины отделено Брянской областью.

Редакторы статьи заявили, что российские войска начали осенью перемещаться из тех районов страны, где обычно стоят на базе. Они сослались на аналитику британского издательства Jane’s, посвященного военной тематике. Авторы Jane’s сообщили, что технику разместили вокруг Курска и Брянска.