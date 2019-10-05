США опровергли заявление КНДР о провале переговоров в

США опровергают заявление Северной Кореи о том, что переговоры в Стокгольме провалились, отметив, что дискуссии были «хорошими» и имели ряд новых «креативных идей». Об этом заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

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«Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью восемь с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР», — приводит РИА «Новости» фрагмент из распространенного заявлении.

По словам Ортагус, в частности стороны провели обзор ситуации, которая сложилась после саммита в Сингапуре. США и КНДР и отметили «важность более интенсивного взаимодействия для решения многих проблем, волнующих обе стороны», уточнила официальный представитель Госдепартамента.

«Делегация США предварительно рассмотрела ряд новых инициатив, которые позволят нам добиться прогресса в каждом из четырех столпов сингапурского совместного заявления», — отметила Ортагус.

Она также добавила, что по завершении обсуждений США предложили КНДР принять приглашение шведов и вернуться в Стокгольм, чтобы через две недели снова встретиться и продолжить обсуждение всех тем. Ортагус сообщила, что делегация США приняла это приглашение.

При этом ранее глава делегации КНДР Ким Мен Гиль заявил, что его страна не намерена снова садится за стол переговоров с американскими партнерами до конца года. По его словам, представители Вашингтона не подготовились к ведению диалога. В частности они не учли ранее выдвинутые Пхеньяном требования и пришли с пустыми руками. В итоге еще до завершения переговоров северокорейская делегация ушла со встречи.