Американские дипломаты не ведут неформальных переговоров с Германией по поводу газопровода «Северный поток — 2». Об этом помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери сообщила членам Конгресса, передал Axios.

Ранее представительница германского правительства Ульрике Деммер рассказала об обмене мнениями с партнерами, включая США, по вопросу достройки «Северного потока — 2».

Монтгомери уточнила на брифинге для конгрессменов, что «обмен мнениями» не следует понимать как проведение переговоров. США выразили свою обеспокоенность проектом во время обычных дипломатических контактов, добавили в Госдепартаменте.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что США и Германия ведут переговоры о газопроводе и рассматривают несколько вариантов.

Речь идет о возможности для ФРГ перекрыть «Северный поток — 2», если Россия произвольно сократит поставки газа через Украину. Также возможен рост инвестиций в украинскую экономику и заморозка строительства трубопровода до окончания переговоров.