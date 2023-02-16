Мир 16 февраля 2023, 20:34 США опровергли причастность к планам Украины нанести удары по России Кирби: США не просили Украину наносить удары вглубь территории России Министерство обороны Украины

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США не побуждают Украину наносить удары вглубь территории России. С таким заявление выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщило РИА «Новости».

«Что касается любых возможных операций армии Украины внутри территории России, то мы не побуждаем к этому. <…> Мы очень четко дали это понять как публично, так и в частных контактах», — сказал он.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее признался, что у киевского режима есть планы напасть на Крым. Соединенные Штаты не подталкивают Украину к возвращению полуострова, потому что считают это «красной линией» для России, отметил он. По словам Блинкена, сейчас Белый дом сосредоточил свое внимание на военной помощи для достижения тактических целей.

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Накануне Белый дом сообщил, что США сотрудничали с украинскими коллегами над некоторыми исследованиями, которых касались предотвращения пандемии. Заявления России о работе американских биолабораторий на Украине американская сторона назвала необоснованными.