Мир 02 марта 2023, 22:53 США опровергли передачу данных Украине для нанесения ударов по России Пентагон назвал абсурдом утверждения о передаче данных Украине для нанесения ударов по РФ Pxhere

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Администрация США отрицает, что Штаты предоставляли разведывательные данные украинским властям для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Его слова привел ТАСС.

В своем выступлении на брифинге Райдер отметил, что видел некоторые сообщения в СМИ «со словами российских должностных лиц, утверждающих, что США предоставляют [Киеву] информацию для проведения подобных операций».

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Пресс-секретарь Пентагона заявил, что у него нет никаких сведений о том, проводила ли Украина подобные операции.

«Я могу со всей уверенностью заявить, что идея о том, что мы предоставляем Украине разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, является абсурдом», — заявил Райдер.

Он добавил, что внимание США сосредоточено «исключительно на поддержке Украины».

Ранее газета The Washington Post, сославшись на высокопоставленных должностные лица Украины и США, сообщила, что солдаты ВСУ в основном получают координаты для ударов из РСЗО HIMARS и M270 от находящихся в Европе американских военных. Как пояснил изданию чиновник из Украины, цели украинские военнослужащие определяют сами, а США и союзники предоставляют более точные координаты.