США опровергли новые авиаудары по Багдаду

США опровергли информацию о нанесении новых ударов в Багдаде. По словам официального представителя американской операции в Ираке и Сирии, их войска не проводили в последние дни атаки в районе Эт-Таджи.

«Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — написал официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

Об атаке сообщил иракский телеканал «Сумария». По данным СМИ, колонну машин, в которой ехали представители шиитского ополчения «Аль-Хашед Аш-Шааби», атаковали с воздуха на севере Багдада. Силы народной мобилизации заявили, что атаке подверглась колонна медиков ополчения, а не вооруженные участники движения.

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась после того, как 29 декабря ВВС США нанесли удары по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке. После этого у посольства США в Багдаде начались протесты, на которые американцы ответили убийством иранского военачальникам Касема Сулеймани вечером 2 января. Иран пообещал жесткий ответ на действия США.