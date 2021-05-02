США опровергли договоренности об обмене заключенными с Ираном

Сообщения государственного телевидения Ирана о разморозке банковских активов страны в обмен на освобождение заключенных в тюрьму американцев опровергли. Как сообщило Associated Press, соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Он подчеркнул, что никаких предложений о сделках со стороны Ирана не было.

«Мы всегда изучаем информацию о задержанных или пропавших без вести на территории Ирана. Мы не остановимся, пока они не вернутся домой», — отметил он.

Государственное телевидение Ирана со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что власти готовы отпустить арестованных в стране американцев в обмен на четырех граждан Ирана и семь миллиардов долларов на замороженных счетах в банках.

Это заявление прозвучало на фоне нового обсуждения о возвращении Ирана к ядерной сделке, которое сейчас проходит в Вене.

По данным агентства, в тюрьме Тегерана находятся сейчас граждане США Бакер и Сиамак Намази. Это отец и сын, которых обвинили в работе на американскую разведку. А также эколог Морад Тахбаз и ирано-американский бизнесмен Эмад Шарги.