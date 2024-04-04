Мир 04 апреля 2024, 02:27 США опровергли данные о пересмотре приостановки экспорта СПГ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Информация о планах США отказаться от приостановки контрактов на экспорт сжиженного природного газа не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент [Джо Байден] поддерживает паузу в рассмотрении, очевидно, дополнительных одобрений лицензий на экспорт СПГ, чтобы оценить экономическое и климатическое влияние на потребителей и общественность», — подчеркнула она.

Реклама

Ранее стало известно, что американское правительство может снять наложенный президентом США Джо Байденом запрет на экспорт СПГ ради согласования в конгрессе пакета помощи Украине. Белый дом может пойти на снятие запрета, потому что он не нес каких-то ограничений на экспорт в ближайшем будущем. Власти якобы ожидают окончательного предложения конгресса по помощи Украине, чтобы вынести решение по сжиженному природному газу.