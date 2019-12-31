«Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся», — заметили авторы материла.

По информации сайта «Утро.ру», Украина вновь появится на энергетическом рынке как транзитер газа. Тогда у США появятся дополнительные трудности в продвижении собственного.

«Северный поток — 2» всегда был пощечиной для Украины», — подчеркнули журналисты.

Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» могут запустить в скором времени. США дали строителям месяц, чтобы закончить работы без действия санкций.