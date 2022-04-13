США окажут Украине военную помощь на 750 миллионов долларов

Украинские военнослужащие получат от США очередной пакет военной помощи на 750 миллионов долларов. В него войдут поставки бронированных внедорожников Humvee и современного вооружения, включая гаубицы. Об этом со ссылкой на источник в правительстве США сообщила газета Washington Post.

«Администрация президента Байдена выразила готовность резко расширить спектр поставок вооружений на Украину», — написали авторы статьи.

Изначально Белый дом обсуждал возможность поставок средств береговой обороны, вертолетов Ми-17 и защитных костюмов от ядерной, химической или биологической атаки. При этом нет информации о конкретном составе транша военной помощи США.

Начиная с начала спецоперации России американцы поставили украинской армии военной помощи почти на два миллиарда долларов.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что США мечтают увидеть победу Украины над Россией.