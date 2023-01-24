Мир 24 января 2023, 11:20 США оказались обеспокоены из-за провокационных заявлений властей Украины TAC: США боятся, что провокационные заявления Украины приведут к войне России с НАТО freepik

Читать 360tv в

Провокационные заявления, которые делают украинские политики, волнуют США. Американские власти опасаются, что такие образом Украина приведет НАТО к прямому противостоянию с Россией. Об этом написал обозреватель журнала The American Conservative, эксперт в сфере международной политики Тед Снайдер.

«США могут потребовать от украинских чиновников быть осторожнее в словах и строго следить за тем, что они говорят. Ведь их противоречивые заявления рискуют не только продлить конфликт, но и привести к его эскалации», — высказал мнение Снайдер.

Реклама

Он привел в пример недавние слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о большой вероятности вступления страны в НАТО и о том, что украинские силы уже выполняют миссию блока. Обозреватель заявил о заинтересованности Соединенных Штатов в смягчении риторики властей Украины. Ведь их заявления только подтверждают обеспокоенность российской стороны тем, что западные страны поддерживают конфликт для целенаправленного ослабления России, а не для защиты украинцев.

Реклама

Утром 24 января стало известно об уходе в отставку замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Ранее Зеленский рассказал о грядущих кадровых перестановках в центральной власти страны, а также в правоохранительных органах.