Мир 07 марта 2023, 09:35 США оказались не готовы к новой эпохе соперничества великих держав — WSJ WSJ заявила, что США не готовы к новой эпохе соперничества великих держав rawpixel

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Соединенные Штаты не готовы к противостоянию с Китаем и Россией, потому что в последние десятилетия были сосредоточены на борьбе с повстанцами и мятежниками в ближневосточных странах. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Издание отметило, что Соединенные Штаты сейчас производят недостаточное количество боеприпасов и вооружений, необходимых для эффективного сдерживания и возможного противостояния с другими ведущими странами в мировой политике.

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Газета написала, что осознание наступления нового этапа борьбы великих держав растет, но некоторые обстоятельства мешают быстрому реагированию США на новые условия. Среди них издание назвало внутренние противоречия в этой стране, отвлечение внимания на текущие проблемы, различные оценки угрозы со стороны КНР.

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По данным издания, Штаты смогут обеспечить технологическое преимущество над Россией и Китаем за счет создания новых видов вооружений лишь к 2030 году. При этом, по информации американских разведывательных служб, конфликт государств с КНР из-за Тайваня может случиться раньше.