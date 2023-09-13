13 сентября 2023, 03:11
США оказали помощь России через конфликт на Украине
Голландский политик Боде: США помогают России кризисом на Украине
Действия США на Украине стали противоречить их собственным интересам и помогать России в создании альтернативного союза в мире. Об этом лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде заявил в интервью сербскому изданию «Нови Стандарт».
«Американская империя ускоряет свой упадок в мире, и вооруженный конфликт на Украине стал ярким примером этого. Этот конфликт не в интересах США, Европы или украинцев. Эта ситуация помогает России формировать альтернативный союз в мире», — сказал он.
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Он пояснил, что американская империя, которую сформировали после 1945 года, потеряла свою истинную направленность. По мнению Боде, из-за этого Соединенные Штаты действуют против своих собственных интересов и ускоряют свой собственный упадок в мире.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины скоро восстанут против президента страны Владимира Зеленского. Глава киевского режима не стал для них авторитетной фигурой.
США
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