США ограничили продажи чипов в Россию и Китай | 360°

Мир 01 сентября 2022, 07:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США ограничили продажи чипов в Россию и Китай NYT: США ограничили продажи некоторых чипов в Россию и КНР Источник фото: РИА "Новости"

Читать 360tv в

США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай. Об этом сообщила газета The New York Times.

Речь идет о высокопроизводительных чипах, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в том числе одной из самых высокопроизводительных видеокарт.

«Компании — производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах», — уточнило издание.

В статье указано, что сейчас Nvidia не работает с Россией, но поставляет товары на китайский рынок. По данным AMD, новые ограничения распространяются на продажи в РФ и Китай.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки приняли закон о стимулировании производства микрочипов в стране. По закону о чипах и науке на строительство заводов по производству микросхем выделят 280 миллиардов долларов США. Из них 52 миллиарда долларов выдадут производителям чипов в качестве субсидий. Американцы всерьез собираются заняться импортозамещением и создать «технологический суверенитет», чтобы не зависеть от тайваньских и китайских поставок.

0 0 0 0 0 0