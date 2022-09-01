США ограничили продажи чипов в Россию и Китай | 360°

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США ограничили продажи чипов в Россию и Китай

NYT: США ограничили продажи некоторых чипов в Россию и КНР

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США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай. Об этом сообщила газета The New York Times.

Речь идет о высокопроизводительных чипах, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в том числе одной из самых высокопроизводительных видеокарт.

«Компании — производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах», — уточнило издание.

В статье указано, что сейчас Nvidia не работает с Россией, но поставляет товары на китайский рынок. По данным AMD, новые ограничения распространяются на продажи в РФ и Китай.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки приняли закон о стимулировании производства микрочипов в стране. По закону о чипах и науке на строительство заводов по производству микросхем выделят 280 миллиардов долларов США. Из них 52 миллиарда долларов выдадут производителям чипов в качестве субсидий. Американцы всерьез собираются заняться импортозамещением и создать «технологический суверенитет», чтобы не зависеть от тайваньских и китайских поставок.

США

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