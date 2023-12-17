Мир 17 декабря 2023, 22:08 США ограничат число украинских беженцев в стране в обмен на помощь ВСУ Сенатор Манчин: США сократят число украинских беженцев в обмен на помощь ВСУ Pxhere

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Белый дом сможет заключить сделку с республиканцами, в рамках которой власти США ограничат число беженцев в стране в обмен на помощь ВСУ. Об этом сообщил сенатор Джо Манчин, чьи слова привел телеканал CNN.

Стороны обсуждают ограничение на количество лиц, которым разрешено находиться в США по гуманитарному статусу. Речь идет в том числе о беженцах из Афганистана и с Украины. Также в Соединенных Штатах обсуждают ужесточение требований к просителям убежища и ускоренную процедуру депортации мигрантов.

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«Ты не сможешь просто приехать и сказать: „Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну“», — рассказал Манчин.

По его словам, будущая сделка с Белым домом «изменит положение вещей». Необходимо остановить «опасную иммиграцию» со всего мира, заключил сенатор.

Координатор стратегическим коммуникаций в Совете безопасности администрации президента США Джон Кирби ранее заявил, что продолжение поставок оружия и другой помощи Украине со стороны США зависит от позиции конгресса. Республиканцы потребовали от Белого дома сначала решить проблему мигрантов, прорывающихся через американские границы.